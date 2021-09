Uomini e Donne, anticipazioni oggi 22 settembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 22 settembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Al centro della puntata di oggi, ci sarà probabilmente la tronista Roberta Ilaria Giusti, la quale tornerà ad uscire con il pugile-chef. Pian piano scopriremo qualcosa di più anche riguardo gli altri protagonisti di questa edizione: Matteo ha deciso di continuare a conoscere la corteggiatrice Maria, mentre di Joele non è stata ancora trasmessa alcuna esterna. Per quanto riguarda il Trono Over, Ida Platano ha cominciato la stagione con la conoscenza con Graziano e Marcello. La dama svelerà di provare qualcosa per uno dei cavalieri. Non mancherà il momento dedicato ad Armando Incarnato che ha voglia d’innamorarsi. Il cavaliere napoletano sta conoscendo la nuova dama Marika. Come sta andando la frequentazione tra i due?

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, mercoledì 22 settembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.