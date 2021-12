Uomini e Donne, anticipazioni oggi 21 dicembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 21 dicembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nella puntata in onda oggi, la penultima prima delle festività natalizie, ci sarà ampio spazio per Gemma Galgani. La dama torinese ora sta conoscendo Leonardo Bozzetti: tra i due la complicità c’è ed è scattato anche un bacio. Che sia la volta buona? Per lei inoltre dovrebbe arrivare un nuovo corteggiatore. Accetterà di conoscerlo? Di certo Tina Cipollari non mancherà di lanciare le sue frecciatine. Per quanto riguarda il Trono Classico, si avvicina la scelta delle tronista Roberta Ilaria Giusti. Chi tra Luca e Samuele sarà il fortunato? Il momento fatidico dovrebbe arrivare dopo le feste, quindi occorrerà attendere ancora un po’.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, martedì 21 dicembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.