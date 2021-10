Uomini e Donne, anticipazioni oggi 20 ottobre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 20 ottobre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Durante la puntata di oggi, protagonista dovrebbe essere Ida Platano, che sta affinando la sua conoscenza con Marcello. Dopo l’entusiasmo iniziale, però, tra i due i litigi sono all’ordine del giorno. La loro frequentazione potrebbe già essere giunta al capolinea? Spazio poi a Armando Incarnato e Marika. Dopo un iniziale stop, i due sono usciti di nuovo insieme. Ci stanno riprovando?

Per quanto riguarda il Trono Classico, la più amata dal pubblico è sicuramente Andrea Nicole. Come sappiamo, c’è stato a telecamere spente il primo bacio con Ciprian. Gianni Sperti però ha molti dubbi su questa relazione, mentre la tronista sembra intenzionata ad andare avanti. E gli altri tronisti, Roberta e Matteo, riusciranno a trovare l’amore?

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, mercoledì 20 ottobre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.