U omini e Donne, anticipazioni oggi, 20 febbraio 2023

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 20 febbraio 2023, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nel corso della puntata di oggi, secondo le anticipazioni, una coppia lascerà il programma insieme. Si tratta di Alessandro e Pamela che hanno deciso di vivere il loro rapporto lontano dalle telecamere. Armando è interessato a conoscere Desdemona. Tra Armando e Gianni è nata una forte discussione perché l’opinionista crede che l’uomo non sia interessato a nessuna dama del parterre. Riccardo, invece, ha annunciato di voler interrompere la conoscenza con Michela…

Uomini e donne: streaming e diretta tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, lunedì 20 febbraio 2023, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.