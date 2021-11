Uomini e Donne, anticipazioni oggi 18 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 18 novembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Tra i protagonisti di oggi ci sarà Gemma Galgani. Per la popolare dama è un periodo difficile, dopo la rottura con Costabile, il quale ha deciso di interrompere la frequentazione. Gemma però non si arrende e spera di incontrare il prima possibile quello giusto. Arriveranno presto altri cavalieri per lei? Spazio poi ai ragazzi del Trono Classico. Andrea Nicole sembra essere infastidita dall’atteggiamento del suo corteggiatore Ciprian: riusciranno a chiarirsi? Ciprian non ha nascosto di essere infastidito dalle attenzioni che la tronista concede ad Alessandro. Anche per Roberta il momento della scelta si avvicina.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, giovedì 18 novembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.