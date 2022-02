Uomini e Donne, anticipazioni oggi, 16 febbraio 2022

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 16 febbraio 2022, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nel corso della puntata di oggi, mercoledì 16 febbraio, secondo le anticipazioni, si parlerà della signora Pinuccia che ha avuto una forte discussione con Alessandro. L’uomo ha vacillato a seguito di un momento di difficoltà. Quest’ultimo ha già raccontato la propria versione dei fatti e Maria De Filippi lo aveva invitato a chiarire con Pinuccia lontani dalle telecamere. Quest’ultima, tuttavia, ha chiesto di raccontare come sono andate le cose in studio. Si parlerà poi di Ida Platano e Alessandro. I due sono, infatti, sempre più vicini. Il feeling cresce a dismisura e Ida non nasconde di trovarsi molto bene con lui. Durante il confronto in studio si lasceranno andare ad altre e più importanti dichiarazioni?

Infine per quanto riguarda il Trono classico, si parlerà di Matteo, che si è ritrovato senza corteggiatrici: sia Federica che Denise avevano lasciato lo studio. La prima perché allo stremo a causa di alcuni atteggiamenti del giovane Matteo, la seconda perché accusata dal giovane tronista di aver dato troppo spazio ad Armando. Il giovane dovrebbe però riallacciare i rapporti con Federica. I due infatti grazie a Maria De Filippi si chiariranno e ritroveranno la serenità.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, mercoledì 16 febbraio 2022, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.