Uomini e Donne, anticipazioni oggi 14 dicembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 14 dicembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni sulla puntata di oggi, al centro dello studio potrebbe esserci Biagio Di Maro che ultimamente si è ritagliato un ruolo da protagonista. Il Cavaliere è sempre al centro delle polemiche per le sue frequentazioni e il suo modo di fare con le Dame. Sempre molto passionale e diretto, Biagio non ha mai nascosto la sua volontà di conoscere le Dame che frequenta in ogni aspetto, salvo poi, spesso, capire che da parte sua non è scattato nulla. Le relazione con Isabella Ricci e quella con Sara Zilli sono quelle che hanno fatto più scalpore, ma, in ogni puntata Biagio Di Maro, riesce a trovare il modo di stupire il pubblico. In quest’ultimo periodo il Cavaliere ha conosciuto Bernarda, ma anche con lei dopo la passione è arrivata subito la lite. Oggi Biagio Di Maro e la Dama potrebbero raccontare ulteriori sviluppi della loro conoscenza. Il Cavaliere potrebbe aver cominciato già una nuova conoscenza, deludendo le aspettative di Bernarda. Nascerà nuovamente una lite tra i due? Ma anche Isabella Ricci racconterà gli sviluppi della sua conoscenza con Fabio Mantovani. Secondo quanto riporta la pagina Uominiedonneclassicoeover, la Dama deciderà di lasciare lo studio con il Cavaliere. Tra i due, infatti, è nato un reale sentimento che li ha portati a questa dolce decisione.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, martedì 14 dicembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.