Uomini e Donne, anticipazioni oggi 27 ottobre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 27 ottobre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 27 ottobre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni, nella puntata di oggi a Uomini e Donne vedremo il tronista Gianluca alle prese con Gabriella: quest’ultima l’aveva definito un narcisista, il tronista però ha voluto portarla ugualmente in esterna e, dopo un battibecco, i due si chiariscono a suon di baci sulle labbra. Pare però che per Gianluca arriveranno altre due corteggiatrici in studio, che lui accetterà di buon grado, scatenando l’ira delle altre corteggiatrici già presenti in studio.

Si parlerà anche del trono di Sophie questo pomeriggio. La giovane tronista è uscita in esterna con Nino e insieme hanno mangiato del sushi. Commentando l’uscita, Sophie si mostrerà entusiasta e spenderà belle parole per il suo corteggiatore, una cortesia che non riserverà invece ad altri che – secondo la ragazza – avrebbero fatto comunella tra loro e preferiscano uscire insieme. Sophie è delusa e amareggiata da questo loro comportamento poco rispettoso nei suoi confronti e ricorderà loro che a breve ci sarà la sua scelta quindi, anziché perdere tempo socializzando tra loro, dovrebbero piuttosto darsi una mossa per conquistarla. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

