Uomini e Donne, anticipazioni oggi 23 settembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 23 settembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 23 settembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Cosa succede nella puntata di oggi? Tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli è il momento della pace, dopo la loro breve frequentazione finita male. Il ragazzo farà un gesto di rappacificamento, dopo che nei giorni scorsi aveva più volte criticato la dama poiché ferito dalla loro “rottura”: Sirius le porterà infatti una rosa bianca e si scuserà per il suo comportamento. Nicola inoltre ammetterà di star corteggiando una ragazza che si trova nello studio di Uomini e Donne come corteggiatrice dei due tronisti.

Spazio poi ad Armando Incarnato, che sta avendo una nuova frequentazione. Il cavaliere, più che alle dame del Trono Over, sembra interessato alle giovani troniste e corteggiatrici. Da ormai diversi giorni, infatti, si sta conoscendo con Lucrezia. La ragazza però nel frattempo stava conoscendo Gianluca, con il quale aveva fato anche un’esterna. Quest’ultimo allora, molto infastidito, darà un ultimatum alla corteggiatrice per scegliere se rimanere per lui o per Armando. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

