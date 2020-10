Uomini e Donne, anticipazioni oggi 2 ottobre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 1 ottobre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 1 ottobre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, Maria De Filippi potrebbe mandare in onda già oggi la scelta di Jessica: era ormai ben chiaro che la tronista non avesse occhi che per Davide anche a poche settimane dall’inizio del suo trono, un vero e proprio colpo di fulmine che avrebbe spinto la ragazza già verso la sua scelta definitiva. Jessica stupirà tutti perché la sua decisione arriva di punto in bianco, senza petali né altra organizzazione: soltanto il contento sì di Davide che coronerà la sua scelta. Lasceranno lo studio di Uomini e Donne insieme, felici e soddisfatti, pronti per vivere la loro storia lontani dal programma.

Un’altra eterna insoddisfatta invece è Gemma Galgani. La dama torinese, dopo la scorsa puntata, ha avuto un nuovo sfogo dietro le quinte riguardo Paolo e la sua uscita con Maria. Ad alimentare le polemiche in studio come al solito è Tina che le darà contro. Paolo poi dichiarerà di non voler più frequentare Gemma, poiché non è interessato a lei. Gemma ci rimarrà malissimo e darà vita ad altre polemiche ed ennesimi scontri con la Cipollari. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

