Un’ora sola vi vorrei: quante puntate, durata e quando finisce

Questa sera, martedì 22 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Un’ora sola vi vorrei, un one man show inedito con protagonista Enrico Brignano e nel cast la moglie Flora Canto. Una vera e propria corsa contro il tempo. Sessanta minuti per fare tutto, presto e incredibilmente bene. Ma quante puntate sono previste per Un’ora sola vi vorrei, lo show di Brignano? In tutto, al momento, sono previste cinque puntate dalla durata di 1 ora l’una. I cinque appuntamenti con lo show di Enrico Brignano sono previsti dal 22 settembre 2020 al 20 ottobre 2020. Di seguito la programmazione completa (attenzione: la programmazione potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 22 settembre 2020

Seconda puntata: martedì 29 settembre 2020

Terza puntata: martedì 6 ottobre 2020

Quarta puntata: martedì 13 ottobre 2020

Quinta puntata: martedì 20 ottobre 2020

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Un’ora sola vi vorrei, ma dove vedere il programma in tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai comodamente da pc, tablet e smartphone.

