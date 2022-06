Un’estate al mare: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, martedì 14 giugno 2022, va in onda in prima serata Un’estate al mare, un film del 2008 diretto da Carlo Vanzina. Punto forte della pellicola è la storia corale che coinvolge gli attori più noti del panorama comico italiano come Gigi Proietti, Enrico Brignano e Biagio Izzo tra i tanti. La scelta del titolo non è casuale ed è un tributo all’omonima canzone del 1982. Vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast del film.

Trama

Il film è diviso in sette episodi e racconta di diversi personaggi alle prese con le vacanze estive. Il punto in comune tra queste storie infatti è proprio il mare, la meta delle vacanze di tutti gli italiani durante l’afa estiva. Ogni personaggio presenta storie e situazioni differenti così come è impegnato in una località balneare differente d’Italia. Ad Ischia, ad esempio, c’è un triangolo amoroso composto da Ugo, la moglie e l’amante Cosima. A Ostia c’è Enzo, divorziato, che deve fare i conti con suo figlio, mentre al Circeo Luciana ed Italo da amanti diventano nemici.

Un’estate al mare: il cast del film

Il cast di Un’estate al mare è ricchissimo. Sono tantissimi gli attori italiani che popolano la storia. Vediamo chi c’è:

Lino Banfi: Nicola Larussa

Gigi Proietti: Giulio Bonet

Enrico Brignano: Italo Funaro

Biagio Izzo: Dudù (Gennaro Esposito)

Enzo Salvi: Enzo

Ezio Greggio: Ugo Persichetti

Massimo Ceccherini: Cecco

Nancy Brilli: Luciana Morabito

Anna Falchi: Cosima

Victoria Silvstedt: Eva

Alena Šeredová: Paola Allen

Gennaro Cannavacciuolo: Architetto Pupetta

Marisa Jara: Mercedes

Maurizio Micheli: Giorgio Adonazzi

Maurizio Mattioli: Furio Pupone

Enzo Casertano: cameriere

Roberto Della Casa: Direttore teatrale

Nicola Di Gioia: bagnino

Massimo Marino: coatto in bicicletta

Paola Minaccioni: Patrizia

Alessandro Paci: Manfredi

Francesco Ciampi: Portiere Grand Hotel

Riccardo Rossi: Giovanni Morabito

Lucio Salis: dottore

David Zed: John Allen

Stefano Ambrogi: concessionario

Benito Urgu: impresario

Dino Cassio: barista

Nicola Nocella: cliente del bar

Francesca Nunzi: ex moglie di Enzo

Gabriele Greggio: Francesco

Roberto Albin: Felice detto “Fefé”

Streaming e TV

Dove vedere Un’estate al mare in diretta TV e live streaming? Il film, come già anticipato, va in onda martedì 14 giugno 2022 in prima serata, alle ore 21:20, su Italia 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando oppure al tasto 506 per l’HD. Se invece vi interessa il live streaming potete accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay, dove selezionare poi il canale di interesse tramite il menù a tendina.