Una storia da cantare: puntata dedicata a Gianni Morandi, ospiti e anticipazioni

UNA STORIA DA CANTARE MORANDI – Oggi, sabato 7 marzo 2020, su Rai 1 torna Una storia da cantare, programma condotto da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri, che ripercorre le tappe della musica italiana e i grandi protagonisti che ne hanno segnato la storia. Il protagonista di questa quarta puntata è Gianni Morandi, una delle voci più famose della canzone italiana, nonché uno dei personaggi più amati anche dal pubblico televisivo, grazie ai suoi ruoli in fiction di successo.

Su Rai 1 in prima serata dalle 21.25 andrà in scena un viaggio nella sua musica, attraverso la riproposizione di alcuni dei suoi maggiori successi conosciuti in tutto il mondo. Come di consueto, ad interpretare questi brani ci saranno cantanti e artisti tra i più apprezzati, per un grande omaggio al cantante emiliano. Ma quali saranno gli ospiti della quarta puntata di Una storia da cantare? Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Una storia da cantare: ospiti quarta puntata | Gianni Morandi

Oltre a Bianca Guaccero e a Enrico Ruggeri nel ruolo di conduttori, in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli parteciperanno artisti come Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Nino Frassica, Nina Zilli, Mogol, Anna Tatangelo, Marco Morandi, Luca Barbarossa, Amii Stewart, Marco Masini, Michele Zarrillo, Fausto Leali, Alessandro Preziosi, Paolo Vallesi, Nomadi, Matteo Faustini, Fulminacci, Sofia Tornambene, Eugenio Campagna, Galeffi, Canova e i Ditelo voi.

A coordinare le loro esibizioni sulle note dei più grandi successi di Morandi ci sarà la band diretta da Maurizio Filardo.

Social

Come sempre, anche il pubblico sarà chiamato a partecipare, condividendo commenti e ricorsi legati agli artisti e ai loro intramontabili brani, lanciando l’hashtag #unastoriadacantare.

La prima edizione

Come detto, si tratta di un ritorno per Una storia da cantare. La prima edizione del programma di Rai 1 infatti è stata un successo: andata in onda dal 16 al 30 novembre 2019, ha dedicato tre appuntamenti ad altri tre grandi artisti, Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla e Lucio Battisti. Il progetto ha toccato record massimi di 4 milioni di spettatori netti per il 21 per cento di share. La seconda stagione avrà il medesimo successo? Non ci resta che goderci lo spettacolo per scoprirlo.

Una storia da cantare: dove vedere il programma in tv e streaming

Il programma va in onda su Rai 1 in chiaro (gratis) il sabato sera alle ore 21,20. Come tutti i contenuti Rai, può inoltre essere seguito in diretta streaming su RaiPlay.