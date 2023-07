Una sola possibilità: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Stasera, sabato 22 luglio 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Una sola possibilità, film del 2021 diretto da James Nunn con Scott Adkins, Ashley Greene, Ryan Phillippe, Emmanuel Imani. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel tentativo di prevenire un attentato terroristico a Washington, una squadra scelta di Navy Seals, guidata dal tenente Jake Harris e dall’analista della Cia Zoe Anderson, deve recuperare un detenuto da una prigione su un’isola. La tensione divampa quando il responsabile della struttura, Jack Yorke, si rifiuta di rilasciare il sospetto terrorista.

Una sola possibilità: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Una sola possibilità, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Scott Adkins

Ashley Greene

Ryan Phillippe

Emmanuel Imani

Dino Kelly

Jack Parr

Waleed Elgadi

Terence Maynard

Jess Liaudin

Streaming e tv

Dove vedere Una sola possibilità in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 22 luglio 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.