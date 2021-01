Un sacchetto di biglie: la trama del film su Rai 1. Di cosa parla

Un sacchetto di biglie è il film in onda in prima visione questa sera – 19 gennaio 2021 – su Rai 1 dalle 21.30. Si tratta di una pellicola drammatica del 2017 diretta da Christian Duguay e adattamento del romanzo omonimo di Joseph Joffo del 1973 già diventato film nel 1975 per la regia di Jacques Doillon. Ma qual è la trama e di cosa parla Un sacchetto di biglie? Il film è ispirato alla storia vera di Joseph Joffo e di suo fratello Maurice, come raccontato nel libro, nella Francia occupata dai nazisti, tra il 1942 e il 1944.

Trama: storia vera

Il film racconta la drammatica storia di due fratelli ebrei nella Francia della Seconda guerra mondiale sotto l’occupazione nazista. Joseph e Maurice Joffo sono due fratelli ebrei che vivono a Parigi. I due ragazzini, figli di una violinista e di un barbiere, trascorrono i loro giorni in serenità e spensieratezza: d’estate giocano tra le onde, d’inverno si sfidano a battaglie di palle di neve. Fino a quando tutto cambia. A scuola sono costretti a indossare segni distintivi sulla giacca della divisa, come tutti gli altri bambini ebrei; vengono esclusi e additati dai compagni, emarginati dagli amici che iniziano a guardarli in modo diverso.

La situazione si complica a tal punto che una sera, il padre dei due ragazzi (Patrick Bruel) gli annuncia che dovranno lasciare Parigi per raggiungere alcuni parenti a Nizza, con la promessa di riunirsi nuovamente alla fine della guerra. Non sarà facile sopravvivere alle atrocità della persecuzione. Tra mille peripezie però riescono a ingannare i controlli delle SS e sottrarsi alla cattura. Affronteranno un viaggio attraverso tutto il Paese, un pellegrinaggio denso di insidie e tensioni, ma anche di speranza.

La trama del film Un sacchetto di biglie segue i due bambini nella loro fuga da Parigi alla ricerca di un rifugio definitivo, mostra senza filtri le insormontabili difficoltà che affrontano lungo il percorso e come, con un’incredibile dose di astuzia, coraggio e ingegno riescono a sopravvivere alle barbarie naziste e a ricongiungersi finalmente alla loro famiglia. La pellicola è tratta da una storia vera, vale a dire dal romanzo di Joseph Joffo (morto nel 2018 a 87 anni), ed è il racconto autobiografico delle avventure vissute dall’autore e da suo fratello Maurice nella Francia occupata dai nazisti, tra il 1942 e il 1944. Alla fine (attenzione, spoiler) la famiglia Joffo si riunisce finalmente a Parigi nel 1944, ma all’appello manca però il padre, morto in un campo di concentramento.

Streaming e tv

Dove vedere Un sacchetto di biglie in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 19 gennaio 2021 – alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere il film in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

