Perché Un professore 2 stasera non va in onda: il motivo

Perché Un professore 2 stasera, 16 novembre 2023, non va in onda come da programma su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la Rai ha deciso di rinviare – presumibilmente alla prossima settimana – la messa in onda della seconda stagione della serie tv con Alessandro Gassmann per non “scontrarsi” con la partita di Sinner alle ATP Finals di Torino in onda dalle ore 21 su Rai 2. Nessuna cancellazione o problema particolare quindi, ma solo una strategia per provare ad ottimizzare gli ascolti.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Un professore 2, la seconda stagione dalla serie tv su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima giovedì 23 novembre 2023; la sesta e ultima giovedì 28 dicembre 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 23 novembre 2023

Seconda puntata: giovedì 30 novembre 2023

Terza puntata: giovedì 7 dicembre 2023

Quarta puntata: giovedì 14 dicembre 2023

Quinta puntata: giovedì 21 dicembre 2023

Sesta puntata: giovedì 28 dicembre 2023

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Un professore 2 non va in onda, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.