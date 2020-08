Un passo dal cielo – Io ti salverò: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 27 agosto 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Un passo dal cielo – Io ti salverò, film con Terence Hill tratto dall’omonima fiction Rai trasmessa per ben cinque stagioni. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Pietro trova nel bosco una ragazza ferita, in stato di shock e che sembra aver perso la memoria e ricorda solo il suo nome, Ania. Pietro si prende cura di lei e tra i due nasce un sentimento profondo e intenso, finchè lo sparo di un fucile, nel bosco, uccide la giovane… Pietro inizia un’indagine personale per scoprire cosa c’è dietro la sua morte e questo lo mette sulle tracce di un’organizzazione che fa venire in Italia dall’Est ragazze giovanissime per sfruttarle nella prostituzione. Ma chi ha eliminato Ania è pronto a uccidere ancora e Pietro dovrà rischiare il tutto per tutto per scoprire i colpevoli…

Un passo dal cielo – Io ti salverò: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Un passo dal cielo – Io ti salverò, ma qual è il cast del film? Partiamo dal protagonista: Terence Hill interpreta Pietro Thiene. Al suo fianco Gaia Bermani Amaral nei panni di Silvia; Claudia Gaffuri è Chiara; Lea Gramsdorff è l’avvocato di Hans Berger; Magdalena Grochowska è Emma; Enrico Ianniello recita la parte di Vincenzo; Miriam Leone quella di Astrid e Raniero Monaco di Lapio è Tobias. Hanno partecipato al film anche Gianmarco Pozzoli nelle vesti di Huber, Katia Ricciarelli (Assunta) e Maciej Robakiewicz (Hans Berger). Gabriele Rossi ricopre il ruolo di Giorgio, Francesco Salvi quello di Roccia, Katsiaryna Shulha è Natasha. Infine sono presenti nel cast di Un passo da cielo – Io ti salverò anche Pierpaolo Spollon e Daniel Vivian.

Streaming e tv

Dove vedere Un passo dal cielo – Io ti salverò in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 27 agosto 2020 – in replica su Rai 1 alle ore 21,25. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione, RaiPlay.it.

