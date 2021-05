Un marito per Cinzia: trama, cast e streaming del film

Trama

L’avvocato Tom Winters resta vedovo con tre figli piccoli, Davide, Elisabetta e Roberto, e, dopo averli affidati per qualche tempo alla zia materna, li prende a vivere con sé. Il film inizia mentre torna a casa dall’Europa dopo la morte della moglie. I bambini vogliono restare in campagna con la zia Carolina, ma Tom li porta a Washington D.C., dove lavora nel Dipartimento di Stato. I bambini sono risentiti verso il padre, che trascorre le giornate facendoli girare per i siti storici di Washington. Una sera, Winters porta i bambini a un concerto all’aperto di musica classica, che chiaramente li annoia a morte. Qui si trova anche Cinzia Zaccardi che guarda l’orchestra dall’ala laterale. Cinzia litiga con suo padre, il famoso direttore d’orchestra Arturo Zaccardi, nel backstage prima di scappare attraverso una finestra sul lago. Qui prende una barca a remi dove c’è anche Roberto Winters, scappato anche lui. Vanno entrambi a un luna park dall’altra parte del lago. Trascorso il tempo insieme, Cinzia riporta Roberto a casa, Tom la scambia per una donna bisognosa, visto anche il vestito tutto sgualcito, per cui le offre un lavoro come domestica. A causa del suo amore per i bambini, lei accetta…

Abbiamo visto la trama di Un marito per Cinzia, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Cary Grant: Tom Winters

Sophia Loren: Cinzia Zaccardi

Martha Hyer: Carolina (Carolyn) Gibson

Harry Guardino: Angelo Donatello

Eduardo Ciannelli: Arturo Zaccardi

Werner Klemperer: Harold Messner

Mimi Gibson: Elisabetta (Elizabeth) Winters

Paul Petersen: Davide (David) Winters

Charles Herbert: Roberto (Robert) Winters

