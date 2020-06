Un italiano in America, il film: trama, cast e streaming

Nel 1967 arrivava il film Un italiano in America, una commedia che porta la firma alla regia di Alberto Sordi, un grande personaggio del cinema italiano che in questo film recita al fianco di Vittorio De Sica, un altro pilastro della nostra eredità cinematografica. La colonna sonora del film è stata realizzata da Piero Piccioni: avete presente la Walk Song? La voce è quella di Lydia MacDonald. Ma di cosa parla questo film? Qual è la trama? E chi vediamo nel cast? Il film viene proposto in prima serata da Rai 3, sabato 13 giugno 2020.

Un italiano in America, la trama

Il protagonista, Giuseppe, lavora come addetto ad un distributore di benzina, ma suo padre lo chiama per invitarlo a raggiungerlo negli Stati Uniti dopo anni di totale silenzio. Giuseppe decide di accettare e lo raggiunge a New York. I due s’incontrano durante uno show televisivo, Giuseppe riabbraccia il padre perduto e ritrovato e in dono riceve diecimila dollari, oltre che un’automobile di lusso. Il padre si spaccia uomo d’affari e Giuseppe, convintosi di aver finalmente trovato la sua strada, inizia a sperperare e a fare la bella vita. In realtà, suo padre è un uomo pieno di debiti, contratti nelle case da gioco dove tutti lo conoscono con il nome di Mandolino. Per saldare i debiti, Giuseppe deve cedere i soldi e la macchina ottenuta in regalo, oltre che il biglietto che Giuseppe aveva acquistato per il ritorno in Italia. In più, il ragazzo viene coinvolto anche in una vendetta personale del padre, dalla quale uscirà con qualche osso ammaccato.

Un italiano in America, il cast

Chi vediamo nel cast della commedia? Alberto Sordi, oltre a dirigere la pellicola, è anche l’attore protagonista, Giuseppe, che lascia la sua vita per fiondarsi in quella caotica del padre, interpretato da Vittorio De Sica. Lando Marozzi, il padre di Giuseppe, si presenta come un uomo che ha fatto fortuna nell’America benestante e invece è sommerso dai debiti e trascinerà anche Giuseppe nei suoi dispiaceri. Nel cast vediamo anche Bill Dana, Franco Valobra, Bettina Brenna e Alice Condon.

Un italiano in America, dove vedere il film: tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il film Un italiano in America? Il film, come detto, va in onda oggi – 13 giugno 2020 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile vederlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti Io, loro e Lara: trama, cast e streaming del film Il mio amico Nanuk: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1 Guardia del corpo: il cast completo del film