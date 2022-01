Un fidanzato per mia moglie: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 21 gennaio 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Un fidanzato per mia moglie, film del 2014 diretto da Davide Marengo, basato sulla commedia argentina Un novio para mi mujer del 2008, interpretato da Geppi Cucciari e da Luca e Paolo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Camilla lascia la Sardegna, le sue amiche e il suo lavoro di speaker radiofonico per sposarsi e andare a vivere a Milano con Simone, consulente di una concessionaria automobilistica. Dopo poco tempo, il loro matrimonio inizia ad entrare in crisi. Esausto della situazione e del carattere pesante della moglie, Simone decide di chiedere la separazione. Non riuscendo a trovare il coraggio di farlo, ingaggia un famoso playboy, soprannominato “il falco”, per sedurre la moglie e farsi lasciare da lei. Quando Simone si rende conto che la moglie ha altri interessi, capisce di amarla ancora e cerca di riconquistarla.

Un fidanzato per mia moglie: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Un fidanzato per mia moglie, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Paolo Kessisoglu: Simone Fortini

Luca Bizzarri: Pietro il Falco

Geppi Cucciari: Camilla Ledda

Dino Abbrescia: Carlo Valli

Francesco Villa: Ernesto

Alessandro Besentini: Gianluca

Pia Engleberth: Adriana

Corrado Fortuna: Andrea Stanzani

Brenda Lodigiani: Patrizia

Daniela Tusa: Sandra

Alice Mangione: Anna

Astrid Meloni: Lara Fortini

Streaming e tv

Dove vedere Un fidanzato per mia moglie in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – 21 gennaio 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.