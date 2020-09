Un’estate in Provenza: le location dove è stato girato il film

UN’ESTATE IN PROVENZA LOCATION – Dove è stato girato (location) Un’estate in Provenza in onda oggi, 17 settembre 2020, su Rai 2? Il film con protagonisti Jean Reno e Anna Galiena è caratterizzato da paesaggi naturali, campi di uliveti e vigneti della Provenza. Zone che hanno ispirato celebri artisti come Paul Cézanne e Vincent van Gogh, il quale iniziò a manifestare i primi sintomi di squilibrio proprio qui e fu ricoverato all’ospedale psichiatrico di Saint-Rémy-de-Provence, un luogo caro alla pellicola della Bosch, nel quale è stato girato una gran parte del film. Alcune scene di Un’estate in Provenza sono state girate alle porte di Eygalières, cittadina alle Bocche del Rodano, nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Inoltre hanno prestato le loro bellezze paesaggistiche anche Saintes-Maries-de-la-Mer, cittadina sul mare ed infine Paluds de Noves.

Streaming e tv

Abbiamo visto le location dove è stato girato il film Un’estate in Provenza, ma dove è possibile vederlo in tv e live streaming? Il film va in onda oggi – giovedì 17 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 (HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita – previa registrazione – RaiPlay.it che permette di seguire i programmi e film Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile recuperare la pellicola grazie alla funzione ondemand.

Potrebbero interessarti Nero a metà 2: cosa succederà nella prossima puntata, le anticipazioni Chi è Hell Raton, il nuovo giudice di X Factor 2020: età, fidanzata, canzoni Chi vuol essere milionario 2020: quante puntate, durata e quando finisce