Un Amore in fondo al mare: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Stasera, mercoledì 5 luglio 2023, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Un Amore in fondo al mare, film (commedia sentimentale) del 2022 diretto da Maclain Nelson con Hunter King e Beau Mirchoff. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film è una storia romantica che vede protagonista Addie, una giovane donna che si ritrova alle Hawaii per il matrimonio di sua sorella, di cui è damigella d’onore. Durante una tranquilla sessione di paddleboard yoga, accade un incidente che destabilizza completamente la donna: Addie perde nell’acqua il suo anello, un oggetto a cui tiene tantissimo essendo un ricordo di sua nonna. Devastata dalla perdita del prezioso gioiello di famiglia, Addie rifiuta di accettare la sua sfortuna ed è decisa a recuperare l’anello dai fondali marini. Nella sua ricerca per riavere il tesoro perduto, Addie assume Jack, un istruttore di immersioni locale. Nonostante la donna abbia un certificato di sub, l’uomo, dalla natura indipendente e solitaria, rifiuta la sua collaborazione e vorrebbe portare avanti il lavoro da solo. Nonostante le loro differenze iniziali, Addie e Jack alla fine trovano un compromesso per collaborare. Mentre si immergono nelle acque cristalline delle Hawaii, la donna scopre non solo la bellezza mozzafiato del mare, ma anche le meraviglie nascoste che l’isola ha da offrire. Jack diventa la guida personale di Addie, conducendola in scenari pittoreschi e romantici che finiscono per avvicinarli sempre più…

Un Amore in fondo al mare: il cast

Abbiamo visto la trama di Un Amore in fondo al mare, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Hunter King: Addy

Beau Mirchof: Jack

Eliza Hayes Maher: Kate

Jordan Matlock: Nathan

Diane Sargent: Betty

Brian Connors: Robert

Isabelle Du: Kara

Marita de Lara: Hannah

Adam Johnson: Doug Chamberlain

Joan Powers: Michelle l’istruttrice di yoga

Streaming e tv

Dove vedere Un Amore in fondo al mare in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 5 luglio 2023 – alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.