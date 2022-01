Un amore così grande: trama, cast, quante puntate e streaming del film

Stasera, domenica 2 gennaio 2022, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Un amore così grande, film del 2018 diretto da Cristian De Mattheis con la partecipazione straordinaria de Il Volo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Vladimir è un ragazzo italorusso, che vive a San Pietroburgo e che è dotato di un grande talento per la lirica, ereditato dalla madre, ex-soprano. Dopo la morte di quest’ultima, il giovane decide di partire per Verona, dove vive e lavora il padre, che lui non ha praticamente mai conosciuto, essendo stato abbandonato dal genitore quando era ancora molto piccolo. Nella città scaligera, Vladimir, che, nel frattempo, ha iniziato ad esibirsi con alcuni artisti di strada, conosce l’amore, che ha il volto di Veronica, una ragazza di famiglia benestante. Inoltre, il suo talento viene notato da un famoso manager, il quale gli propone di aprire il concerto de Il Volo che si deve tenere all’Arena di Verona. La strada per il successo sembra già spianata per Vladimir, che però deve fare continuamente i conti con il proprio carattere scontroso e ribelle e con i fantasmi del proprio passato, in particolare con il continuo ricordo delle circostanze della morte della madre, stroncata da un infarto mentre assisteva assieme al figlio ad una rappresentazione de La Bohème di Giacomo Puccini a San Pietroburgo. E anche l’amore per Veronica viene osteggiato dalla famiglia della ragazza, in particolare dalla nonna di quest’ultima, che non vede di buon occhio il ragazzo.

Un amore così grande: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Un amore così grande, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Giuseppe Maggio: Vladimir

Francesca Loy: Veronica

Franco Castellano: padre di Vladimir

Fioretta Mari: nonna di Veronica

Piero Barone: se stesso

Ignazio Boschetto: se stesso

Gianluca Ginoble: se stesso

Riccardo Polizzy Carbonelli: impresario de Il Volo

Eleonora Brown: Helen

Jgor Barbazza: padre di Veronica

Ester Bruni: pianista

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Un amore così grande? Ve lo diciamo subito: essendo un film andrà in onda una sola “puntata”. Non ci saranno altri episodi. La messa in onda, come detto, è prevista a partire dalle ore 21,20. A che ora finisce? 23,10. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore (spazi pubblicitari inclusi).

Streaming e tv

Dove vedere Un amore così grande in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 2 gennaio 2022 – alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.