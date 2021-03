Ultimo – L’occhio del falco: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 5 marzo 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Ultimo – L’occhio del falco, miniserie televisiva già trasmessa su Canale 5 il 7 e 8 gennaio 2013 per la regia di Michele Soavi. È la quarta miniserie dedicata alle vicissitudini di Ultimo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Gennaio 2011. La storia si apre con il processo a carico del Colonnello Roberto Di Stefano, conosciuto nella storia dei carabinieri come “Ultimo”, che è tenuto sotto inchiesta dalla procura di Palermo in quanto sospettato di favoreggiamento e collusione con la Mafia. Nel gennaio 1993 “Ultimo” era in missione speciale con i suoi uomini del ROS (Raggruppamento Operativo Speciale) sulle tracce del boss dei boss Salvatore Partanna, identificato come il possibile mandante delle più importanti stragi di Mafia avvenute in quegli anni che stavano insanguinando la Sicilia, uccidendo giudici simbolo come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L’operazione sembrò un incredibile successo in quanto Partanna venne preso in custodia dopo 25 anni di latitanza. Oggi però, dopo diciotto anni, sul Colonnello “Ultimo” viene aperta un’azione disciplinare, in quanto accusato di non avere mantenuto il giusto temperamento durante l’operazione a causa della mancata perquisizione nel covo del boss dopo il suo arresto. Anni dopo “Ultimo” si ritrova quindi di nuovo faccia a faccia con questa sorta di scheletro nell’armadio.

Ultimo – L’occhio del falco: il cast

Abbiamo visto la trama di Ultimo – L’occhio di falco, ma qual è il cast? Ecco gli attori con i rispettivi ruoli:

Raoul Bova: Colonnello Roberto Di Stefano, detto “Ultimo”

Gianluca Gobbi: Maresciallo Fulvio Menfi, detto “Ronin”

Ivan Castiglione: Antonio “Totò” Murace

Edoardo Pesce: Carabiniere Guglielmo Fiore, detto “Gelo”

Ivana Lotito: Carabiniere Lidia Radizzi, detta “Pocahontas”

Francesco Mistichelli: Vice brigadiere Lorenzo Ponti, detto “Apache”

Francesco Benigno: “Aspide”

Lorenzo D’Agata: Diego

Veronica Bruni: Angela, mamma di Francesca

Alessia Barela: Francesca Villarini

Valeria Bilello: Deborah, avvocato difensore di “Ultimo”

Gaetano Amato: Bruno Polimeni

Anna Ferzetti: Maria, moglie di Fulvio

Caterina Silva: Stella

Dafne Barbieri: Nina, figlia di Polimenti

Enzo Rai: Salvatore “Totò” Partanna

Turi Catanzaro: Franco, vecchio boss mafioso amico di Partanna

Pierluigi Misasi: Generale Cagnoli

Enzo Saturni: Generale Bruni

Alessandro Borghi: Igor, uomo di Totò Murace

Magdalena Grochowska: donna killer mandata da Partanna

Paolo Gasparini: Medico

Giorgio Tirabassi: “Ombra” (filmato d’archivio)

Ricky Memphis: “Solo” (filmato d’archivio)

Simone Corrente: “Pirata” (filmato d’archivio)

Pino Caruso: Giuseppe Niscemi (filmato d’archivio)

Victor Cavallo: Totò Partanna nel 1993 (filmato d’archivio)

Streaming e tv

Dove vedere Ultimo – L’occhio del falco in diretta tv e live streaming? Il film va in onda oggi – 5 marzo – alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live stremaing tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 5 marzo 2021 Shining: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Italia 1 Valerian e la città dei mille pianeti: tutto quello che c’è da sapere sul film