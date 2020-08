Tutti in piedi: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 28 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Tutti in piedi (titolo originale: Tout le monde debout), film commedia (durata 107 minuti) del 2018 scritto diretto ed interpretato da Franck Dubosc. Ma qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Jocelyn è un uomo d’affari di successo, un inguaribile seduttore e un bugiardo incallito. Un giorno, a causa di un malinteso, viene scambiato per disabile dalla vicina di casa della defunta madre, la giovane e sexy Julie. Per conquistarla, Jocelyn decide di approfittare del fraintendimento. L’equivoco, che inizialmente sembra essere solo un gioco divertente, diventa complicato quando Julie gli presenta sua sorella Florence che, costretta su una sedia a rotelle a seguito di un incidente stradale, non ha perso la voglia di vivere a pieno e sembra abbattere qualsiasi barriera col suo irresistibile sorriso. In bilico sull’esile filo di una insostenibile bugia, Jocelyn inventa una doppia vita: una in piedi e una sulla sedia a rotelle.

Tutti in piedi: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Tutti in piedi, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Franck Dubosc: Jocelyn

Alexandra Lamy: Florence

Elsa Zylberstein: Marie

Gérard Darmon: Max

Caroline Anglade: Julie

Laurent Bateau: Julien

Claude Brasseur: Papa Jocelyn

François-Xavier Demaison: Curé de Lourdes

Streaming e diretta tv

Dove vedere Tutti in piedi in tv e live streaming? Il film va in onda oggi, venerdì 28 agosto 2020, in chiaro (gratis) dalle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 – HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it. che permette di seguire i vari film e programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

