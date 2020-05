Tutti i soldi del mondo: il cast completo del film e il caso Kevin Spacey

Tutti i soldi del mondo: il cast completo del film

Questa sera, venerdì 15 maggio 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Tutti i soldi del mondo, film che gode di un cast eccezionale. Tantissimi grandi attori al servizio di Ridley Scott, produttore e regista. Ma qual è il cast completo del film Tutti i soldi del mondo? Di seguito tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Michelle Williams: Abigail “Gail” Harris

Christopher Plummer: Jean Paul Getty

Mark Wahlberg: Fletcher Chace

Charlie Plummer: John Paul Getty III

Romain Duris: Cinquanta

Marco Leonardi: Saverio Mammoliti

Timothy Hutton: Oswald Hinge

Andrew Buchan: John Paul Getty Jr.

Giuseppe Bonifati: Giovanni Iacovoni

Maurizio Lombardi: Il Dottore

Andrea Piedimonte: Corvo

Nicolas Vaporidis: Il Tamia “Chipmunk”

Il caso Kevin Spacey

Cosa c’entra Kevin Spacey con Tutti i soldi del mondo? Inizialmente Kevin Spacey ha ricoperto il ruolo di Jean Paul Getty. Nei mesi di ottobre e novembre del 2017, durante la post-produzione del film, però Spacey si è ritrovato al centro di uno scandalo nato dalle accuse di molestie sessuali mosse nei suoi confronti. Scott e l’Imperative Entertainment hanno quindi deciso di rimuovere Spacey dal film in fase di montaggio e sostituirlo con un altro attore (Christopher Plummer) attraverso una sessione di riprese aggiuntive. Gli autori della proposta, inizialmente accolta con scetticismo dalla casa di produzione, sono stati il regista Ridley Scott e due dei produttori del film, Dan Friedkin e Bradley Thomas.

Dove vedere il film

Abbiamo visto il cast del film Tutti i soldi del mondo, ma dove va in onda? Il film, come detto, verrà trasmesso oggi – 15 maggio – su Rai 1 alle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming su RaiPlay.it.

