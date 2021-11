Tu si que vales 2021: i finalisti della finale di oggi, 27 novembre

Questa sera, sabato 27 novembre 2021, su Canale 5 va in onda la finale di Tu si que vales 2021, il talent show di successo giunto alla settima edizione. Un appuntamento in diretta da non perdere con bravissimi finalisti pronti a stupirci. Chi sarà il vincitore? Conduttori del programma sono Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara; nel ruolo di giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, e, quale rappresentante della giuria popolare, Sabrina Ferilli. Presente anche l’ultima vincitrice di Amici Giulia Stabile che ha affiancato i conduttori per tutta l’edizione. Scopriamo insieme i finalisti di Tu si que vales 2021.

Finalisti: chi sono

A decretare il vincitore del talent show di Canale 5 sarà il pubblico da casa che potrà votare tramite il televoto. Vediamo insieme i concorrenti che si contenderanno il premio da centomila euro.

Cristian Sabba, atleta di 11 anni

Solasta ballerini, acrobati

Jonathan Goodwin, stuntman

Mat e Mym, duo canadese di pattinatori acrobatici

Samuele Zuccali, motociclista acrobatico

Duo Noar, acrobati

Gaggi Manuel e Francesco, atleti

Duo Rokashkovs, acrobati ballerini

Sadeck, corpo di ballo

Alessandro Paragiaghi, illusionista

Per quanto riguarda il circuito della Scuderia Scotti i ‘finalisti in gara’ a Tu si que vales sono: i ballerini Francesco Lauro, Tommaso Marroccoli, Mario Colistra, Giovanni Venuta, Angelo Marrotta, Giampiero Landolfo, Stefano Pavoncello e Maurizio Midiri. In più il ‘cantorsionista’ Antonio Avitto, il saldatore musicista Nicola Carroccia, il ballerino munito di monopattino Santolo Palumbo, i cantanti Vito Losacco e Antonio Battiniello, l’attore Paride Panfili, l’attore ballerino Danilo Amici e infine il mago Rafco.

Streaming e tv

Ma dove vedere in diretta tv e in streaming la finale di Tu si que vales 2021? Il talent show in onda questa sera, sabato 27 novembre 2021, come ogni sabato, su Canale 5 a partire dalle 21.20. Potete trovare Canale 5 sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Se non siete a casa, nessun problema. Tu sì que vales è disponibile anche in live streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet. Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.