Tu si que vales 2021, le anticipazioni della puntata di oggi | 6 novembre

Stasera, sabato 6 novembre 2021, alle ore 21,25 su Canale 5 torna Tu si que vales con l’ottava puntata della nuova edizione del talent show campione d’ascolti. Alla conduzione ritroviamo Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara. La giuria, confermatissima, è composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, e, nel ruolo di rappresentante della giuria popolare, torna Sabrina Ferilli. Si tratta dell’ottava edizione del programma che vede protagonisti persone di qualsiasi età e con i talenti più vari, pronti a mettersi in gioco e a stupire il pubblico da casa e in studio. Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 6 novembre, di Tu si que vales 2021.

Anticipazioni e concorrenti

Ottavo appuntamento con le selezioni di questa edizione: tanti i concorrenti con i più disparati talenti pronti a salire sul palco di Tu si que vales. Il meccanismo è quello conosciuto dai fan del programma: chiunque può partecipare alla trasmissione per dimostrare il proprio talento, senza limiti di età (i partecipanti possono avere da 0 a 99 anni) o di provenienza geografica. L’obiettivo finale di ogni performer è quello di ottenere consensi sufficienti dalla giuria in modo da poter accedere alle fasi successive della gara e riuscire ad arrivare alla finale.

Ciascun membro della giuria ha la facoltà di prolungare o di diminuire la durata dell’esibizione del concorrente rispetto ai due minuti concessi dal format toccando la clessidra presente in studio con la loro bacchetta magica. Per passare il turno, il concorrente deve ottenere almeno tre sì da parte dei giudici, ma la giuria popolare può sovvertire il giudizio della giuria. Con il 100 per cento dei voti da parte della giuria popolare, un concorrente può passare direttamente in finale se i giudici si alzano dalla loro postazione per raggiungerlo sul palco.

Nel corso delle puntate di Tu si que vales 2021 saliranno vari concorrenti, tra cui escapologi, acrobati, funamboli, artisti di strada, giocolieri, mentalisti, cantanti, ballerini, maghi, imitatori, illusionisti, comici, attori e campioni delle più disparate discipline sportive. I concorrenti che non otterranno il favore dei giudici, avranno un’altra chance grazie alla Scuderia Scotti, dove “talenti incompresi” salgono sull’Isola del Talento per esibirsi in esilaranti gag e performance spesso bislacche ma estremamente divertenti che regalano al pubblico momenti di grande ilarità. Non mancheranno poi nel corso delle nuove puntate di Tu si que vales 2021 ospiti vip che si divertiranno insieme ai giudici.

Streaming e tv

Ma dove vedere in diretta tv e in streaming Tu si que vales 2021? Il talent show in onda questa sera, 6 novembre 2021, come ogni sabato, su Canale 5 a partire dalle 21.20. Potete trovare Canale 5 sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Se non siete a casa, nessun problema. Tu sì que vales è disponibile anche in live streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet. Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.