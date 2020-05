Troppo napoletano: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2

Questa sera, martedì 19 maggio 2020, in prima serata su Rai 2 va in onda Troppo napoletano, film del 2016 per la regia di Gianluca Ansanelli. La pellicola, che ha avuto un buon successo nelle sale, vede come protagonisti Serena Rossi e Luigi Esposito.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Troppo napoletano film: trama

Debora, affascinante napoletana verace, dopo la morte del marito, cantante neomelodico, si preoccupa del figlio Ciro, scugnizzo complessato, tanto da portarlo dal timido psicologo Tommaso. Quest’ultimo si rende conto che i problemi di Ciro sono dovuti alle sue inquietudini amorose per la piccola Ludovica: tra Tommaso invaghito di Debora e Ciro che insegue Ludovica si crea una sottile complicità, dove ognuno dei due aiuta l’altro a coronare i suoi sogni.

Troppo napoletano film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Serena Rossi – Debora Iovine

– Debora Iovine Luigi Esposito – Tommaso Orfei

– Tommaso Orfei Rosario Morra – Stefano Mancini

– Stefano Mancini Gennaro Guazzo – Ciro Iovine

– Ciro Iovine Giorgia Agata – Ludovica Mancini

– Ludovica Mancini Giovanni Esposito – Giovanni Clementino

– Giovanni Clementino Salvatore Misticone – nonno Gaetano

– nonno Gaetano Nunzia Schiano – signora Scognamiglio

– signora Scognamiglio Loredana Simioli – zia Maria

– zia Maria Giusi Cervizzi – zia Teresa

– zia Teresa Antonella Lori – nonna Carmela

– nonna Carmela Luigi Attrice – zio Alfredo

– zio Alfredo Rosaria De Cicco – professoressa di italiano

– professoressa di italiano Eleonora Albrecht – Linda

– Linda Maria Del Monte – fioraia

– fioraia Gianni Parisi – preside

– preside Gianni Ferreri – Alfredo Quagliarulo

– Alfredo Quagliarulo Gennaro Di Biase – Genny Maresca

– Genny Maresca Clementino – se stesso

– se stesso Fabiola Balestriere – Amica di scuola

Troppo napoletano film: trailer

Ecco il trailer del film:

Troppo napoletano film: diretta tv e streaming

Dove vedere il film Troppo napoletano? La pellicola va in onda in prima visione martedì 19 maggio 2020 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming

Potrebbero interessarti La cattedrale del mare, il cast della serie tv La cattedrale del mare, dove vedere la serie: in tv e in streaming La cattedrale del mare, la trama della serie tratta dal romanzo best seller di Falcones