Tre uomini e una gamba: trama, cast, frasi e streaming del film

Questa sera, domenica 8 gennaio 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Tre uomini e una gamba, film del 1997 diretto da Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier. Interpretato dagli stessi Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti insieme a Marina Massironi e, tra gli altri, Carlo Croccolo, rappresenta l’esordio cinematografico del trio comico, precedentemente emerso a metà del decennio in televisione e in teatro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Aldo, Giovanni e Giacomo sono tre amici alle soglie dei quarant’anni, chi più chi meno disillusi dalle loro scialbe vite. In un’afosa estate milanese, si mettono in viaggio verso Gallipoli dove, di lì a pochi giorni, avrà luogo il matrimonio di Giacomo con la figlia del cavalier Eros Cecconi, un volgare e irascibile imprenditore romano, proprietario del negozio di ferramenta in cui tutti e tre lavorano malvolentieri, nonché già suocero di Aldo e Giovanni. I tre devono anche portare all’uomo il suo ultimo acquisto: una scultura di legno a forma di gamba realizzata dal noto scultore Garpez. Con loro viaggia anche il cane Ringhio, un bulldog affidato dal suocero ai tre amici. In occasione di una sosta presso una stazione di servizio, i tre dimenticano Ringhio attaccato al bagagliaio dell’auto provocandone la morte e, di conseguenza, goffamente, cercano di nascondere la notizia al loro suocero. Successivamente la loro vettura viene tamponata da quella di Chiara, anche lei diretta al Sud per le vacanze.

Tre uomini e una gamba: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Tre uomini e una gamba, ma qual è il cast completo del film? Di seguito gli attori con i rispettivi ruoli:

Aldo Baglio: Aldo, Al, Ajeje Brazorf, Dracula

Giovanni Storti: Giovanni, John, controllore, Gino

Giacomo Poretti: Giacomino, Jack, passeggero, Michele

Marina Massironi: Chiara, Giusy

Carlo Croccolo: Eros Cecconi

Maria Pia Casilio: signora Cecconi

Luciana Littizzetto: Giuliana Cecconi

Vittoria Piancastelli: moglie di Giovanni

Eleonora Mazzoni: moglie di Aldo

Augusto Zucchi: medico

Rosalina Neri: portinaia

Gaetano Amato: ricettatore

Saturno Brioschi: papà di uno dei bambini dell’autogrill

Mohamed El Sayed: ingegnere marocchino

Giorgio Centamore: cameriere

Frasi

Il film di Aldo, Giovanni e Giacomo Tre uomini e una gamba è passato alla storia anche per alcune frasi celebri. Eccole:

No eh, ragazzi, simpatia, va bene, si scherza, si gioca, gli ho fatto anche guidare la macchina, però siamo già in ritardo! Non scherziamo… [si gira e non vede più nessuno in macchina] Va bene. Ma solo cinque minuti! (Giovanni)

Ma hai visto quel cane lì? Gli hanno montato… le tibie al contrario? (Giovanni)

Dai, mettila bene… Mettila più dritta! Mettilo fino in fondo… Sdraiato però, mettilo piatto! Piatto! Metti che succede qualcosa, mettilo piatto! (Giovanni)

Un latte macchiato tiepido, senza schiuma e con poco caffè… tiepido, eh, non freddo! Poi gli chiedi le cose… Freddo, lo sapevo io! (Giovanni)

Mattone polacco minimalista di scrittore morto suicida giovanissimo! Copie vendute: due. (Giovanni)

Ma vai! Ma vieni! Ma chi sono? Eh, pirletti, dimmi, chi sono? Altro che la tua ruota! (Giovanni)

Anche il capitano del Titanic lo diceva: “Ma no, ma no, è solo un rumorino! Da niente!” (Giovanni)

A volte dorme di più lo sveglio che il dormiente! (Aldo)

Una rondine non vola solo e sempre a primavera. (Aldo)

Giacomino è in bagno… Giacomino sta dormendo… eh sì… sta dormendo in bagno… eh, si vede che si è addormentato mentre stava cagando! Che ne so io! Stiamo arrivando! Sì! Ma stiamo arriva… ma… Ma vaffancuuulo! (Aldo)

Streaming e tv

Dove vedere Tre uomini e una gamba in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 8 gennaio 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.