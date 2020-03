Tre uomini e una gamba, le curiosità che non conoscevi sul film con Aldo, Giovanni e Giacomo

Chi non conosce Aldo, Giovanni e Giacomo? E chi, di preciso, non ha mai visto Tre uomini e una gamba? Sono trascorsi 22 anni dalla prima volta che è andato in onda, ma il film continua a essere un must have degli italiani sui piccoli schermi, un motivo di gioia e grasse risate, proprio quello di cui abbiamo bisogno in questo momento storico molto delicato. Italia 1 ha infatti deciso di donare agli italiani un briciolo di spensieratezza con questo trio di comici lunedì sera, 9 marzo 2020, proponendo per l’ennesima volta questa commedia.

Era il 1997 e al cinema arrivava Tre uomini e una gamba, uno dei loro migliori film. Ma quali sono le curiosità dietro questo film?

Tre uomini e una gamba, le curiosità del film

Partiamo dal fatto che Tre uomini e una gamba è un road movie, o quantomeno ci prova, poiché si sviluppa su quel genere. I tre protagonisti, oltre a recitare, hanno anche vestito i panni di registi insieme a Massimo Venier e hanno voluto rendere omaggio ai loro generi cinematografici preferiti, passando dal noir al neorealismo e al gotico.

Questo film è ricco di riferimenti ad altri film, un esempio? Point Break (con le maschere dei presidenti) o ancora i Jeffferson, ma anche Il buono, il brutto e il cattivo. Viene anche citato Marrakech Express, il film di Gabriele Salvatores del 1987, quando arriva la partita di calcio in riva dove la posta in gioco era la gamba di legno.

Questo film è importante perché è ricco di riferimenti alla loro carriera di comici: Aldo, Giovanni e Giacomo hanno di fatto interpretato più personaggi, riproponendo quegli sketch che li hanno resi celebri agli occhi del pubblico (la scena del tram, il conte Dracula e i mafiosi). Infine, la colonna sonora del film è un insieme di brani diversi dal punto di vista stilistico ma sono tutti di carattere popolare.

Tre uomini e una gamba va in onda lunedì 9 marzo 2020 in prima serata, dalle 21:20, su Italia 1.

