Tre sorelle: trama, cast, quante puntate e streaming del film

Stasera, martedì 21 marzo 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda Tre sorelle, film commedia di Enrico Vanzina con, tra i vari attori, Chiara Francini, Serena Autieri e Giulia Bevilacqua. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Marina, sposata con un primario di ortopedia, scopre che il marito ha una relazione con il suo assistente. Corre a trovare conforto da sua sorella Sabrina, ma anche lei è in crisi matrimoniale: è stata lasciata dal marito dopo averlo tradito. Le due sorelle decidono così di trascorrere le vacanze estive insieme nella villa di Marina. Con loro c’è anche Lorena, la giovane massaggiatrice di Marina. Le raggiunge poi Caterina, la terza sorella. Marina si innamora di Antonio, loro vicino di casa, ma lui oltre che con lei va a letto anche con Caterina. Ciò che però l’uomo ha nascosto è di essere sposato.

Tre sorelle: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Tre sorelle, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Chiara Francini: Caterina

Serena Autieri: Marina

Giulia Bevilacqua: Sabrina

Rocio Munoz Morales: Lorena

Danilo D’Agostino: Gabriele

Fabio Troiano: Antonio Russo

Robert Steiner: Mario

Nadia Rinaldi: Filomena

Massimiliano Rosolino: Guido

Eleonora Pedron: moglie di Antonio

Luca Ward: il padre e narratore

Vincenzo Sebastiani: Tonino

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Tre sorelle? Ve lo diciamo subito: essendo un film, andrà in onda una sola e unica “puntata”. La messa in onda è prevista dalle ore 21,45 (circa) su Canale 5. Per intenderci, subito dopo Striscia la Notizia.

Streaming e tv

Dove vedere Tre sorelle in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, 21 marzo 2023, alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.