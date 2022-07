Transformers 4: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 9 luglio 2022, va in onda su Italia 1 Transformers 4. Si tratta del quarto film dell’acclamato franchise diretto da Michael Bay. Il sottotitolo è L’era dell’estinzione e racconta di una nuova, appassionante avventura degli alieni sulla Terra. Di seguito vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama di Transformers 4. Il film parte come al solito da un flashback che ci porta indietro milioni di anni, quando gli alieni noti come Creatori hanno usato dei Semi per ricoprire il pianeta Terra con Transformium, nel tempo presente usata per costruire droni artificiali. Dopo la Battaglia di Chicago, gli esseri umani hanno iniziato a temere i Transformers e li vedono come una minaccia. Per questo gli Autobot vengono cacciati dalla CIA. L’ufficiale del governo Harold Attinger crede infatti che tutti i Transformers dovrebbero essere eliminati e viene aiutato da Lockwodn, cacciatore di taglie cybertroniano che lavora proprio per i Creatori.

Transformers 4: il cast del film

Curiosi di scoprire se è cambiato qualcosa rispetto al terzo capitolo? Allora partiamo dal cast. Una grande assenza è quella di Megan Fox, che infatti non figura in Transformers 4. Di seguito vediamo attori e rispettivi personaggi che popolano il cast:

Mark Wahlberg: Cade Yeager

Nicola Peltz: Tessa Yeager

Jack Reynor: Shane Dyson

Stanley Tucci: Joshua Joyce

Kelsey Grammer: Harold Attinger

Sophia Myles: Darcy Tyril

T. J. Miller: Lucas Flannery

Titus Welliver: James Savoy

Li Bingbing: Su Yueming

Glenn Keogh : Arctic Site Foreperson

James Bachman: Gill Wembley

Streaming e TV

Dove vedere Transformers 4 in diretta TV e live streaming? Il film come già detto va in onda questa sera, sabato 9 luglio 2022, su Italia 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando oppure tasto 506 per l’HD. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.