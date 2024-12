Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 15 dicembre

Questa sera, domenica 15 dicembre 2024, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

La famiglia di Guzide scopre che su internet c’e’ un articolo riguardo all’incidente di Oylum e Tim. Oylum va nel panico pensando che possa essere considerata un’assassina e finire cosi’ in prigione. Tarik scopre che Yesim ha cambiato la serratura e si rifiuta di farlo entrare. L’uomo, distrutto per essere stato rifiutato anche dalla sua seconda famiglia, se ne va. Contatta Oltan per chiedergli un posto dove stare e l’amico lo mette al corrente dell’articolo. Tarik si reca con Tolga a casa di Guzide per aiutare Oylum. Qui ha un confronto acceso con Guzide e riceve i commenti ostili di Ozan. Tolga ha preparato una cartina con tutte le telecamere e chiede a Oylum di segnare il percorso fatto in moto. Fatto questo se ne va e crea un momento di imbarazzo con Oylum quando la bacia. Guzide teme che la figlia gli nasconda qualcosa, ma lei nega tutto. Ozan va a casa di Lara tentando di riappacificarsi, ma lei lo respinge. Ozan chiama Kaan per lamentarsene.

Nei confronti di Oylum viene emessa un’ordinanza di custodia cautelare, in seguito alla misteriosa scomparsa di tutti i filmati riguardanti l’incidente. Mesut propone a Ozan di mettersi sulle tracce di Kaan cercandolo nel Dark Web. Intanto però Ozan deve prendere tempo con suo padre; inventa così di aver investito i soldi di Oltan in un fondo coreano, e di non poterne rientrare in possesso prima di due settimane. Tarik promette a Yesim che chiederà il divorzio da Guzide e che finalmente lui, Yesim e Oyku potranno vivere insieme come una vera famiglia. Oylum passa una notte alla stazione di polizia, la mattina seguente un giudice conferma l’arresto e la ragazza viene trasferita in carcere.

Oylum è stata arrestata e Guzide chiede a Tolga di provare a trovare una copia dei filmati delle telecamere di sicurezza per poter aiutare la figlia a uscire di prigione.

Cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Tradimento? Nel cast della nuova fiction turca di Canale 5 ci sono volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Vediamo insieme gli attori e i personaggi di Tradimento.

Vahide Perçin interpreta la protagonista Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile, mantiene un atteggiamento fermo e risoluto sia in tribunale sia nella vita privata. Dopo anni di carriera senza compromessi, si trova costretta a rinunciare al suo amato lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli.

Mustafa Uğurlu è Tarık Yenersoy, avvocato di successo e marito di Güzide. Dietro l’apparenza di carismatico professionista, Tarık nasconde loschi affari e oscuri segreti. Yusuf Çim dà il volto a Ozan Yenersoy, giovane ingegnere e figlio di Güzide. Ha ereditato l’avidità dal padre Tarık e questa sua ambizione ne ostacola la carriera.

Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy, figlia di Güzide che ha dovuto rinunciare all’amore di Tolga per sposare Behram, condannandosi a un matrimonio infelice. Caner Şahin interpreta Tolga Kaşifoğlu, ragazzo da sempre innamorato dell’amica d’infanzia Oylum. La loro storia è naufragata per orgoglio e pressioni familiari. Il giovane a sposato Selin, migliore amica di Oylum. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.