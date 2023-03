Uomini e Donne, tra le corteggiatrici di Luca Daffré c’è l’ex fidanzata di un volto famoso

Luca Daffré è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Approdato da poco nel celebre format condotto da Maria De Filippi, attualmente il ragazzo è alle prese con i primi i appuntamenti. Tuttavia, tra le sue corteggiatrici è apparso il volto dell’ex fidanzata di una vecchia conoscenza all’interno del programma condotto da Maria De Filippi. Scopriamo insieme di chi si tratta nel dettaglio.

Nel corso della puntata più recente del programma condotto da Maria De Filippi, abbiamo potuto vedere il celebre tronista alle prese con le sue prime esterne e le sue prime conoscenze. Il diretto interessato ha ricevuto ben 1200 richieste. Tuttavia, dopo aver visto 50 clip lui stesso ha deciso di tenere solo sette 7 ragazze.

Tra le sue corteggiatrici è apparso un volto noto al mondo dello spettacolo. Si tratta dell’ex fidanzata di Manuel Galiano, scelta Di Giulia Cavaglià, con la quale ha avuto una relazione. La ragazza in questione che attualmente sta corteggiando Luca si chiama Lisa Ragno ed è una famosa Tiktoker.

Il tronista non ha ancora fatto un’esterna con la nuova arrivata, ma l’ha scelta tra le tantissime ragazze che hanno chiamato per conoscerlo. La prima apparizione in tv della corteggiatrice è avvenuta mercoledì 22 marzo 2023.

Lisa Ragno, nuova corteggiatrice di Luca Daffrè, è nota al mondo dei social e in particolare su Tik Tok dove vanta 5.6milioni di Mi piace e 216 mila followers. Anche su Instagram la ragazza ha un discreto numero di seguaci, 91mila con esattezza. Non ci sono ancora informazioni chiare circa la sua età, ma sappiamo che viene da Torino.