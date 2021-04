Top Dieci streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, venerdì 23 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata della seconda edizione di Top Dieci, varietà con alla conduzione Carlo Conti. Il format mantiene le stesse caratteristiche dello scorso anno, ma in più ci sarà un gruppo di ballerini modelli e sono previsti anche degli ospiti a sorpresa. Al centro del gioco due squadre composte da tre personaggi che hanno un legame tra loro, si affronteranno per scoprire classifiche di ogni genere, nel segno dell’attualità e della memoria. Dove vedere la seconda puntata di Top Dieci in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – il venerdì sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

Top Dieci streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita – previa registrazione – RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.

Le prove

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Top Dieci, ma quali sono le prove che sostengono i vari concorrenti di ogni puntata? Eccole:

Alcune consistono nell’indovinare la classifica degli elementi considerati nel tema dal 5º al 1º posto, mentre le posizioni dalla 10ª alla 6ª sono annunciate dal conduttore.

Altre prove consistono nell’individuare gli elementi presenti in una classifica di 10 elementi indipendentemente dalla loro posizione.

Alcune prove mettono a confronto due anni differenti con una classifica di 10 elementi circa lo stesso tema.

Altre prove, invece, sono collegate alla carriera professionale degli ospiti in una classifica di 5 elementi.

Nell’ultima prova, le due squadre individuano gli elementi presenti in una classifica determinata dai canali social del programma su un particolare tema, lanciato dal conduttore sul finale della puntata precedente.

