Top Dieci: le squadre della seconda puntata

Questa sera, venerdì 19 giugno 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Top Dieci, lo show con Carlo Conti giunto alla seconda puntata dopo l’ottimo esordio (3.969.000 spettatori e il 19.2 per cento di share) di domenica scorsa. Due squadre si affronteranno per la vittoria finale. Ma quali sono i concorrenti (squadre) della seconda puntata di Top Dieci? Stasera, 19 giugno 2020, la prima squadra sarà formata da Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini e Mara Maionchi; la seconda da Nino Frassica, Diletta Leotta e Cristiano Malgioglio. Saranno ospiti della seconda serata di Top Dieci l’attore e regista, Leonardo Pieraccioni, e la cantante, Patty Pravo.

Come funziona lo show

Abbiamo visto le squadre (concorrenti), ma come funziona Top Dieci? Nel corso di ogni appuntamento due squadre composte ognuna da 3 vip si sfideranno su classifiche di ogni genere. Il loro compito sarà di scoprire tante diverse “hit parade” legate alla cultura pop d’Italia: dalla musica allo sport, dall’attualità al cinema, dalla tv alla cultura, appunto, tracciando così un preciso identikit del nostro Paese e facendo rivivere usi, costumi e gusti degli italiani. La squadra che al termine del programma avrà totalizzato il maggior numero di punti sarà proclamata vincitrice.

Streaming e tv

Abbiamo visto le squadre che parteciperanno oggi a Top Dieci, ma dove è possibile vedere lo show in tv e live streaming? Il programma di Carlo Conti va in onda, come detto, oggi – 19 giugno 2020 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

