Tomorrowland – Il mondo di domani: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 1 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Tomorrowland – Il mondo di domani, film del 2015 diretto da Brad Bird. La sceneggiatura di Bird e Damon Lindelof è stata fortemente influenzata dalla filosofia ottimistica di Walt Disney sull’innovazione e l’utopia, così come dalla sua visione concettuale per la comunità pianificata conosciuta come EPCOT. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Frank Walker, un geniale bambino, si reca da solo all’Esposizione mondiale di New York del 1964 per presentare, senza successo, una sua invenzione, il prototipo di un jet pack; lì incontra Athena, una strana bambina che gli consegna una spilletta, e insieme visitano una delle attrazioni del parco: la spilla dà loro l’accesso a un passaggio segreto, che li porta nel misterioso e avveniristico mondo di Tomorrowland. Anni dopo Casey, una giovane sognatrice ribelle, ogni notte si reca di nascosto a sabotare il cantiere che sta smantellando la rampa di lancio per gli Space Shuttle a Cape Canaveral, dove di giorno lavorava suo padre, un ingegnere aerospaziale della NASA ora tristemente destinato alla disoccupazione. La ragazza, in un mondo di adulti rassegnati a un futuro lugubre e senza speranza, votato all’autodistruzione, sembra essere l’unica a credere di poter cambiare le cose e che il destino degli uomini sia nelle loro mani e non già scritto. Proprio per questo Casey viene scelta da Athena, che in realtà è un sofisticato androide con le sembianze di una bambina di 12 anni proveniente da un luogo e un tempo imprecisati, per “vedere” come potrebbe essere la terra di domani. Questa visione è offerta a Casey tramite il contatto con la spilla, che trova dopo essere stata arrestata e rilasciata su cauzione del padre dopo l’ennesimo sabotaggio del cantiere di demolizione della rampa di lancio. Dopo aver tenuto la spilla per due minuti consecutivi, questa perde il proprio potere: Casey si mette alla ricerca di Frank Walker, che sembra avere a sua volta visitato Tomorrowland molti anni prima, per finire poi “esiliato” sulla Terra.

Tomorrowland – Il mondo di domani: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Tomorrowland – Il mondo di domani, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

George Clooney: Frank Walker

Britt Robertson: Casey Newton

Hugh Laurie: David Nix

Raffey Cassidy: Athena

Tim McGraw: Eddie Newton

Judy Greer: Jenny Newton

Pierce Gagnon: Nate Newton

Kathryn Hahn: Ursula

Keegan-Michael Key: Hugo

Chris Bauer: padre di Frank

Thomas Robinson: Frank Walker bambino

Matthew MacCaull: Dave Clark

Pearce Visser: poliziotto

Garry Chalk: impiegato prigione

Jedidiah Goodacre: ragazzo del jetpack

Tom Butler: sceriffo

Streaming e tv

Dove vedere Tomorrowland – Il mondo di domani in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 1 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.