Todo Modo: anticipazioni, ospiti e streaming

Stasera, sabato 23 marzo 2024, alle ore 21,45 su Rai 3 va in onda Todo Modo, il nuovo programma di Emilia Brandi che entrerà nel mondo della criminalità organizzata attraverso reportage inediti, testimonianze e ospiti d’eccezione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nella prima puntata, dal titolo “Terra e Pace”, si parlerà di Calabria, ‘ndrangheta e femminicidio con Nicola Gratteri, magistrato sotto scorta, che accompagnerà in studio il racconto di Emilia Brandi. Il focus di questo primo episodio di “Todo Modo” è incentrato su tre storie di stretta attualità legate alla morsa criminale dei clan per il possesso e il controllo del territorio, a cominciare da quella di Maria Chindamo, imprenditrice di 42 anni uccisa nel 2016.

Streaming e tv

Dove vedere Todo Modo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,45 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.