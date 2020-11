Titolo V, anticipazioni e ospiti della puntata del 20 novembre 2020 su Rai 3

Torna questa sera, venerdì 20 novembre 2020, Titolo V, il nuovo programma di approfondimento di Rai 3 condotto da Roberto Vicaretti e di Francesca Romana Elisei a partire dalle 21.20. Il titolo della trasmissione trae spunto dal Titolo V della Costituzione, ovvero la parte modificata nel 2001 che ha assegnato le competenze in materia di sanità alle Regioni e altre responsabilità ai sindaci. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata di Titolo V del 20 novembre? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni

Questa sera si parlerà nuovamente della sanità calabrese, ancora in attesa della nomina del nuovo commissario, dopo le dimissioni di Cotticelli e Zuccatelli e la rinuncia dell’ex rettore della Sapienza Gaudio. Proprio la trasmissione di Rai 3 ha scoperchiato il vaso di Pandore con l’ormai celebre intervista a Cotticelli. Walter Molino indaga ancora sulla spaventosa voragine del bilancio della sanità calabrese, sugli sprechi e sugli scandali che hanno visto coinvolto anche il mondo delle strutture private, tra coperture politiche e commistioni mafiose.

L’inviato di Titolo V ha intervistato tra l’altro, poche ore prima del suo arresto, il Presidente del Consiglio Regionale, Domenico Tallini. Il programma, in onda come di consueto dagli studi Rai di Napoli e Milano, condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti, proseguirà poi il suo viaggio nel Molise, l’altra Regione la cui sanità è commissariata. E ancora, le polemiche attorno alla prima linea nella guerra al virus: i medici di base, tra la sentenza del Tar del Lazio e la precettazione del Presidente del Veneto Luca Zaia; i Covid Hotel, e strutture che dovrebbero decongestionare gli ospedali. Infine: a che punto è il piano per la distribuzione capillare del vaccino anti Covid? Siamo pronti a raggiungere e vaccinare milioni di italiani?

Ospiti

Tra gli ospiti della serata lo scrittore Roberto Saviano; Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute; Antonio Bassolino, ex sindaco di Napoli ed ex Presidente della Regione Campania, il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti e quello del Molise, Donato Toma; il senatore Nicola Morra, presidente della Commissione Parlamentare Antimafia; lo scrittore Gianrico Carofiglio; Jasmine Cristallo, tra i fondatori del Movimento delle Sardine; i giornalisti Ferruccio De Bortoli, Sergio Rizzo, Stefano Zurlo e il direttore de Il Mattino Federico Monga.

Titolo V, diretta tv e streaming

La nuova trasmissione di approfondimento va in onda dal 23 ottobre ogni venerdì in prima serata su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, in HD al tasto 503, su Sky al canale 103). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

