Tim Summer Hits 2023: scaletta e cantanti della seconda puntata a Roma

Qual è la scaletta (cantanti) della seconda puntata dell’evento Tim Summer Hits 2023 in scena stasera, 2 luglio, con la seconda puntata da Roma? La rassegna estiva che riunisce buona parte dei cantanti più amati della nostra scena musicale andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21,20 con la conduzione di Andrea Delogu e Nek (nel backstage invece Gli Autogol).

Il secondo appuntamento ha come scenario Piazza del Popolo, Roma. La scaletta ufficiale non è stata resa nota ma sappiamo quali sono i cantanti che si esibiranno. Tra questi: Achille Lauro e Rose Villain, Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Ariete, Arisa, Articolo 31, Ava, Anna e Capo Plaza, Baby K, Boomdabash, Boro e Oriana, Bresh, Carl Brave, Clara, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Dargen D’Amico, Elodie, Emis Killa, Emma, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Fabrizio Moro, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gianmaria, Giorgia, Irama e Rkomi, Leo Gassman, LDA, Levante, Madame, Mara Sattei, Marco Mengoni, Matteo Romano e Luigi Strangis, Max Pezzali, M¥ss Keta, Mr.Rain, Paola & Chiara, Piero Pelù e Alborosie, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Renga Nek, Rhove, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Sangiovanni, Shade e Federica Carta, Sophie and The Giants, Tananai, Tedua, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tony Effe, Wax, Wayne.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per i Tim Summer Hits 2023 su Rai 2? In tutto andranno in onda sei puntate. Le prime tre date della manifestazione sono registrate a Roma, mentre per le successive tre lo show si sposta a Rimini, anche per non dimenticare le popolazioni recentemente colpite dall’alluvione. Di seguito la programmazione completa che – attenzione – potrebbe variare:

Prima puntata: domenica 25 giugno 2023 TRASMESSA

Seconda puntata: domenica 2 luglio 2023 OGGI

Terza puntata: domenica 9 luglio 2023

Quarta puntata: domenica 16 luglio 2023

Quinta puntata: domenica 23 luglio 2023

Sesta puntata: domenica 30 luglio 2023

Streaming e tv

Abbiamo visto la scaletta e i cantanti della seconda puntata dei Tim Summer Hits 2023, ma dove vedere l’evento in diretta tv e live streaming? L’evento musicale, come detto, va in onda stasera – domenica 25 giugno 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.