Ti ripresento i tuoi: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, venerdì 3 giugno 2022, su Sky Cinema Uno va in onda il film Ti ripresento i tuoi, pellicola francese del 2018 diretto da Dany Boon con Dany Boon e Line Renaud. Una divertente commedia adatta a tutta la famiglia. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Ti ripresento i tuoi? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Valentin D. è uno straordinario architetto che sostiene di essere orfano perché si vergogna troppo ad ammettere che è il figlio di mercanti di ferramenta che vengono dal nord della Francia. Il designer, proveniente da una famiglia operaia del nord, nasconde vergognosamente le sue origini. Ne deriveranno equivoci e complicazioni. Una classica commedia francese che però può appassionare e divertire anche il pubblico italiano.

Ti ripresento i tuoi: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Ti ripresento i tuoi? Tanti gli attori che ne fanno parte, tra cui Dany Boon, Line Renaud, Laurence Arné, Valérie Bonneton, Guy Lecluyse, François Berléand, Pierre Richard, Juliane Lepoureau, Stéphane Pezerat, Judi Beecher. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Dany Boon – Valentin D.

Line Renaud – La madre di Valentin

Laurence Arné – Constance Brandt

Valérie Bonneton – Louloute

Guy Lecluyse – Gustave

François Berléand – Il padre di Constance

Pierre Richard – Jacques, il padre di Valentin

Juliane Lepoureau – Britney

Stéphane Pezerat – Il logopedista

Judi Beecher – Kate Fischer

Streaming e tv

Dove vedere Ti ripresento i tuoi in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 3 giugno 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.