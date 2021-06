Ti presento i miei: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 17 giugno 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Ti presento i miei (Meet the Parents), film del 2000, co-prodotto e diretto da Jay Roach. La pellicola ha avuto due sequel: Mi presenti i tuoi? (2004) e Vi presento i nostri (2010). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Greg Fotter (in originale Focker) è un infermiere che vive a Chicago. Greg intende fare la proposta di matrimonio alla sua ragazza, Pam Byrnes, maestra d’asilo, ma il suo progetto salta totalmente quando scopre che Bob, fidanzato di Debbie, sorella di Pam, prima di farle la proposta ha chiesto il permesso a Jack, padre di Pam e Debbie. Tempo dopo, Greg e Pam sono invitati per un weekend a casa Byrnes in occasione delle nozze di Debbie e Bob, così Greg pensa di approfittare dell’evento per chiedere il permesso a Jack. Decide di portarsi dietro l’anello di fidanzamento che ha comprato per Pam ma…

Ti presento i miei: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Ti presento i miei, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Robert De Niro: Jack Byrnes

Ben Stiller: Gaylord “Greg” Fotter

Blythe Danner: Dina Byrnes

Teri Polo: Pam Byrnes

James Rebhorn: Larry Banks

Jon Abrahams: Danny Byrnes

Phyllis George: Linda Banks

Kali Rocha: assistente di volo

Thomas McCarthy: Dr. Bob Banks

Nicole DeHuff: Debbie Byrnes

Owen Wilson: Kevin Rawley

Judah Friedlander: droghiere

Spencer Breslin: bambino

Streaming e tv

Dove vedere Ti presento i miei in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 17 giugno 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.