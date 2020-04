Ti presento i miei: trama, cast e curiosità sul film

Stasera, domenica 19 aprile 2020, su Italia 1 va in onda Ti presento i miei, film del 2000, co-prodotto e diretto da Jay Roach con Robert De Niro e Ben Stiller. La pellicola ha poi avuto due sequel: Mi presenti i tuoi? (2004) e Vi presento i nostri (2010). Ma qual è la trama di Ti presento i miei in onda stasera? E il cast? Vediamo insieme tutte le risposte.

Trama

Greg Fotter è un infermiere che vive a Chicago. Greg intende fare la proposta di matrimonio alla sua ragazza, Pam Byrnes, maestra d’asilo, ma il suo progetto salta totalmente quando scopre che Bob, fidanzato di Debbie, sorella di Pam, prima di farle la proposta ha chiesto il permesso a Jack, padre di Pam e Debbie.

Tempo dopo, Greg e Pam sono invitati per un week end a casa Byrnes in occasione delle nozze di Debbie e Bob, così Greg pensa di approfittare dell’evento per chiedere il permesso a Jack. Decide di portarsi dietro l’anello di fidanzamento che ha comprato per Pam: purtroppo, però, la compagnia aerea perde il bagaglio di Greg e con esso anche l’anello. Da qui iniziano una serie di disavventure tragicomiche che coinvolgeranno il protagonista “bullizzato” dal padre della fidanzata Jack che conosce al fianco della moglie Dina ed il loro amatissimo gatto, Sfigatto, animale a cui Jack ha insegnato a usare il water invece della sabbietta. Il papà della futura sposa è un ex agente della CIA in pensione che metterà sotto torchio il malcapitato Fotter.

Cast

Di seguito il cast del film Ti presento i miei in onda alle ore 21,20 su Italia 1:

Robert De Niro: Jack Byrnes

Ben Stiller: Gaylord “Greg” Fotter

Teri Polo: Pam Byrnes

Blythe Danner: Dina Byrnes

Nicole DeHuff: Debbie Byrnes

Jon Abrahams: Danny Byrnes

Owen Wilson: Kevin Rawley

James Rebhorn: Larry Banks

Thomas McCarthy: Dr. Bob Banks

Phyllis George: Linda Banks

Kali Rocha: assistente di volo

Judah Friedlander: droghiere

Spencer Breslin: bambino

Location

Dove è stato girato (la location) il film Ti presento i miei? Il film è stato girato in esterni a Oyster Bay, Long Island. La casa si trova invece a Muttontown, una cittadina vicino Oyster Bay. Il Westchester County Airport della contea di Westchester, nello Stato di New York, è invece stato utilizzato per le scene ambientate all’Aeroporto O’Hare di Chicago e all’Aeroporto LaGuardia di New York.

Dove vedere in tv e streaming

Dove vedere Ti presento i miei in tv e live streaming? Il film va in onda, come detto, oggi – 19 aprile 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguire la commedia anche in live streaming su MediasetPlay.it.

