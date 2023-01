Thor – Ragnarok: trama, cast e streaming del film

Stasera, domenica 22 gennaio 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Thor – Ragnarok, film del 2017 diretto da Taika Waititi. Basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics è il diciassettesimo film del Marvel Cinematic Universe. Prodotto dai Marvel Studios e scritto da Eric Pearson, Craig Kyle e Christopher Yost, il film è interpretato da Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson, Karl Urban, Mark Ruffalo e Anthony Hopkins. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nei due anni successivi alla battaglia di Sokovia, Thor ha vagato per il cosmo alla ricerca delle Gemme dell’infinito ed è ora prigioniero del demone Surtur. Quest’ultimo rivela a Thor che suo padre Odino non si trova più ad Asgard e che il regno degli dèi verrà presto distrutto dal Ragnarök, una volta che Surtur avrà unito la sua corona con la Fiamma Eterna. Thor si libera e lo sconfigge, prendendo la sua corona.

Thor torna ad Asgard e scopre che Loki è vivo e finge di essere Odino. Thor lo costringe ad accompagnarlo dal padre; grazie all’aiuto di Stephen Strange, Thor e Loki rintracciano Odino in Norvegia. Odino rivela loro di essere prossimo alla morte e che con la sua dipartita Hela, la sua primogenita, verrà liberata dalla prigione in cui era stata rinchiusa millenni prima. Hela era il braccio destro di Odino e insieme a lui conquistò i Nove Regni, ma quando la sua brama di potere crebbe a dismisura Odino fu costretto a imprigionarla. Odino muore e subito dopo appare Hela che distrugge il martello di Thor, Mjolnir; Thor e Loki cercano di fuggire su Asgard attraverso il Bifrǫst, ma Hela li insegue e li scaraventa nello spazio. Hela giunge ad Asgard e si proclama nuova regina, massacrando l’esercito della città e i Tre guerrieri, resuscitando il suo esercito di morti e il suo fedele lupo Fenris. Con l’aiuto dell’asgardiano Skurge, Hela decide di usare il Bifrǫst per andare alla conquista degli altri mondi, ma Heimdall ruba la spada che controlla il ponte e fugge.

Nel frattempo, Thor precipita sul pianeta Sakaar, un pianeta-discarica circondato da numerosi wormhole. Thor viene catturato da una cacciatrice di taglie chiamata SR-142, che lo consegna al governatore del pianeta, il Gran Maestro. Thor incontra anche Loki, che è riuscito a entrare nelle grazie del Gran Maestro, e scopre che SR-142 è in realtà l’ultima sopravvissuta delle Valchirie, leggendarie combattenti di Asgard uccise da Hela. Thor viene costretto dal Gran Maestro a combattere contro il suo vecchio amico Hulk; Thor riesce quasi a sconfiggerlo, ma il Gran Maestro manipola la gara per far vincere Hulk. Dopo il combattimento, Thor cerca di convincere Hulk e SR-142 a fuggire con lui per salvare Asgard, ma entrambi rifiutano. Thor fugge e raggiunge il Quinjet che portò Hulk su Sakaar; Hulk lo segue per riportarlo indietro e Thor attiva erroneamente una registrazione video di Natasha Romanoff che fa trasformare Hulk in Bruce Banner per la prima volta dopo due anni.

Thor – Ragnarok: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Thor – Ragnarok, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Chris Hemsworth: Thor

Tom Hiddleston: Loki

Cate Blanchett: Hela

Idris Elba: Heimdall

Jeff Goldblum: Gran Maestro

Tessa Thompson: Valchiria

Karl Urban: Skurge

Mark Ruffalo: Bruce Banner / Hulk

Anthony Hopkins: Odino

Streaming e tv

Dove vedere Thor – Ragnarok in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 22 gennaio 2023 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.