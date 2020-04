The young Victoria: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3

Questa sera, sabato 11 aprile 2020, in prima serata su Rai 3 va in onda The young Victoria, film del 2009 per la regia di Jean-Marc Vallée. La pellicola, ambientata nei primi anni di regno della regina Vittoria del Regno Unito, è stata prodotta da Martin Scorsese, Graham King e da Sarah Ferguson. Il film ha vinto un Premio Oscar nel 2010 per i migliori costumi, ad opera di Sandy Powell. e vede come protagonista Emily Blunt.

Vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

The young Victoria film: trama

Il film racconta, attenendosi fedelmente ai fatti, la giovinezza della regina Vittoria, da un anno prima che salisse al trono sino alla nascita della sua primogenita. In particolar modo, viene sottolineato il rapporto con il marito, il principe Alberto che si pose a difesa della moglie mentre le venivano sparati due colpi di pistola.

The young Victoria film: cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Emily Blunt – Regina Vittoria

– Regina Vittoria Rupert Friend – Principe Alberto

– Principe Alberto Paul Bettany – Lord Melbourne

– Lord Melbourne Miranda Richardson – Vittoria, duchessa di Kent

– Vittoria, duchessa di Kent Mark Strong – John Conroy

– John Conroy Jim Broadbent – Re Guglielmo IV

– Re Guglielmo IV Harriet Walter – Regina Adelaide

– Regina Adelaide Thomas Kretschmann – Re Leopoldo I del Belgio

– Re Leopoldo I del Belgio Jesper Christensen – Barone Stockmar

– Barone Stockmar Jeanette Hain – Baronessa Louise Lehzen

– Baronessa Louise Lehzen Julian Glove – Duca di Wellington

– Duca di Wellington Michael Maloney – Sir Robert Peel

– Sir Robert Peel Michiel Huisman – Principe Ernesto

Trailer

Ecco il trailer del film:

The young Victoria film: diretta tv e streaming

Come vedere il film The young Victoria in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 11 aprile 2020 – a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Come vedere Rai 3 in streaming