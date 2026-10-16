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The Voice Senior 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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The Voice Senior 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di The Voice Senior 2026, la nuova edizione del talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, condotto dall’impareggiabile padrona di casa, Antonella Clerici. Dove vedere The Voice Senior 2026 streaming e diretta tv? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1.

The Voice Senior 2026 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere The Voice Senior 2026, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate. Di seguito la programmazione completa:

  • Prima puntata: venerdì 9 ottobre 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata: venerdì 16 ottobre 2026 OGGI
  • Terza puntata: venerdì 23 ottobre 2026
  • Quarta puntata: venerdì 30 ottobre 2026
  • Quinta puntata: venerdì 6 novembre 2026
  • Sesta puntata: venerdì 13 novembre 2026
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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