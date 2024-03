Perché The Voice Senior 2024 stasera non va in onda: il motivo, quando la finale

Perché The Voice Senior 2024 stasera, venerdì 29 marzo, non va in onda su Rai 1 con la finale? Ve lo diciamo subito: nessun cambio di programma o imprevisto. Stasera lo show condotto da Antonella Clarici non andrà in onda per lasciare spazio alla Via Crucis al Colosseo con Papa Francesco. Rito pre-pasquale già ampiamente previsto per oggi, 29 marzo.

Quando torna The Voice Senior 2024 con la finale? Niente panico. Per assistere all’ultimo atto del talent show di Rai 1 bisognerà aspettare solo una settimana. La messa in onda della finalissima è infatti in programma per venerdì 5 aprile 2024. Questa la programmazione completa dello show su Rai 1:

Prima puntata: 16 febbraio

Seconda puntata: 23 febbraio

Terza puntata: 1 marzo

Quarta puntata: 8 marzo

Quinta puntata: 15 marzo

Sesta puntata: 22 marzo

Settima puntata (finale): 5 aprile

Finalisti

Quali sono i finalisti di The Voice Senior 2024? Eccoli:

Finalisti Team Loredana : Sandro Bertoldini, Claudia Bruni, Lemuri il Visionario (all’anagrafe Vittorio Centrone).

: Sandro Bertoldini, Claudia Bruni, Lemuri il Visionario (all’anagrafe Vittorio Centrone). Finalisti Team Gigi: Benito Madonia, Luca Minnelli, Diana Puddu.

Benito Madonia, Luca Minnelli, Diana Puddu. Team Arisa : Bartolomeo Iossa, Donatella Pandimiglio, Mario Rosini.

: Bartolomeo Iossa, Donatella Pandimiglio, Mario Rosini. Team Clementino: Gianluca John Calzolari, Pino Maragno, Sonia Zanzi.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché The Voice Senior 2024 stasera non va in onda ma dove vedere la finale in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 con il talent show di Antonella Clerici dalle 21,25 venerdì 5 aprile 2024. Rai 1 è visibile al tasto 1 del digitale terrestre e 101 di Sky. Se non siete a casa potete seguire le puntate o recuperarle on demand anche su Rai Play.