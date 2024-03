The Voice Senior 2024, finalisti: chi prenderà parte alla finale

THE VOICE SENIOR 2024 FINALISTI – Quali sono i finalisti di The Voice Senior 2024, il talent show musicale condotto da Antonella Clerici e giunto alla terza edizione? Al termine della semifinale andata in onda oggi abbiamo scoperto i nomi. A giocarsi la vittoria finale saranno… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Coach, giudici, giuria e concorrenti

In giuria, come sempre, Loredana Berté tornata in forma dopo il ricovero, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa. Nella scorsa puntata i coach hanno dovuto “tagliare” i componenti dei rispettivi team e si presentano in semifinale con sei cantanti ciascuno. I cantanti in gara avranno l’ultima possibilità di esibirsi e di convincere il proprio giudice a far parte del team di tre che si esibirà nella “Finale” di The Voice Senior, in onda venerdì 5 aprile, dove sarà il pubblico da casa tramite il televoto a decretare chi vincerà la quarta edizione di The Voice Senior.

Oltre alle performance dei concorrenti, non mancheranno le esibizioni insieme ai coach e i duetti con le interpretazioni dei loro più grandi successi. Una grande festa in musica dove ogni talento regalerà un’emozione diversa. Per molti sarà un’occasione di rivalsa e di riscatto, per altri la possibilità di esibirsi nuovamente su un palcoscenico importante, per alcuni la chance di realizzare un sogno inseguito da tanto tempo. Una serie inesauribile di voci e storie uniche, un invito a non abbandonare mai i propri sogni.

Streaming e tv

Dove vedere The Voice Senior 2024 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 con il talent show di Antonella Clerici dalle 21.25 a partire dal 16 febbraio 2024. Rai 1 è visibile al tasto 1 del digitale terrestre e 101 di Sky. Se non siete a casa potete seguire le puntate o recuperarle on demand anche su Rai Play.