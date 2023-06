The Twin – L’altro volto del male: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 2 maggio 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda The Twin – L’altro volto del male, film del 2022 diretto da Taneli Mustonen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Rachel e Anthony hanno subito un grave trauma con la perdita in un incidente stradale di Nathan, loro figlio. Assieme al gemello di Nathan, Elliot, la coppia abbandona gli Stati Uniti per riposizionarsi nella vecchia casa di famiglia di Anthony, in Finlandia, suo paese originario. L’idea è quella di ripartire in un luogo lontano dimenticando il passato. Sembra una buona idea, sulle prime. La casa è grande e affascinante, in mezzo alla campagna. Ben presto però le cose si complicano. Rachel si sente estranea agli usi e costumi locali ed è ansiosa e protettiva nei confronti di Elliot, l’unico figlio rimastole. Quel che è peggio, però, è che Elliot comincia a comportarsi stranamente e dice alla mamma di non essere Elliot, bensì Nathan. Rachel si ritrova così in un incubo e cerca aiuto da un’anziana donna del luogo che sembra saperla lunga e le parla di demoni e di possessione.

The Twin – L’altro volto del male: il cast

Abbiamo visto la trama di The Twin – L’altro volto del male, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Teresa Palmer: Rachel

Tristan Ruggeri: Elliot / Nathan

Steven Cree: Anthony

Barbara Marten: Helen

Andres Dvinjaninov: dottore

Streaming e tv

Dove vedere The Twin – L’altro volto del male in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 2 giugno 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.